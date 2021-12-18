07:25 18.12.2021
Восемь человек погибли во время празднования свадьбы в Пакистане
Фото: pixabay
В провинции Пенджаб автобус потерял управление и врезался в толпу гостей, собравшихся во дворе дома новобрачных, передает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, спасатели и местные жители доставили девятерых раненых, а также тела погибших в ближайшую больницу.
Отмечается, что число жертв может возрасти, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.
По предварительным данным, причиной аварии мог стать сильный туман. Водитель скрылся с места происшествия, стражи правопорядка возбудили против него уголовное дело и конфисковали автобус.