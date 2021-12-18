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07:25 18.12.2021

Восемь человек погибли во время празднования свадьбы в Пакистане

свадьба Фото: pixabay
В провинции Пенджаб автобус потерял управление и врезался в толпу гостей, собравшихся во дворе дома новобрачных, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, спасатели и местные жители доставили девятерых раненых, а также тела погибших в ближайшую больницу.

Отмечается, что число жертв может возрасти, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать сильный туман. Водитель скрылся с места происшествия, стражи правопорядка возбудили против него уголовное дело и конфисковали автобус.

Елена Беляева
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