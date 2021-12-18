Восемь человек погибли во время празднования свадьбы в Пакистане

Как пишет ТАСС, спасатели и местные жители доставили девятерых раненых, а также тела погибших в ближайшую больницу.

Отмечается, что число жертв может возрасти, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать сильный туман. Водитель скрылся с места происшествия, стражи правопорядка возбудили против него уголовное дело и конфисковали автобус.