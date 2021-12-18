Россия решила выйти из Договора по открытому небу

Как пишут РИА Новости, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.

По мнению старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД России, консультанта ПИР-Центра Андрея Баклицкого, не стоит ожидать, что Договор по открытому небу прекратит свое существование после того, как из него вышли РФ и США.

Будут перераспределены квоты, будут совершаться дальнейшие полеты, но, конечно, смысл в этом для всех его участников сильно снизится. Наверное, можно будет найти какие-то конкретные точки, например, полеты над Украиной. В каком-то формате он может продолжить существовать, но, к сожалению, в укрепление европейской безопасности он вклад вносить больше не будет. Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей Баклицкий

При этом он подчеркнул, что до сих пор остается открытым вопрос, останется ли Беларусь участником договора после того, как его покинула Россия. Конкретного официального ответа из Минска пока не было.