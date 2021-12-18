Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:48 18.12.2021

Россия решила выйти из Договора по открытому небу

полет Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Решение было принято после того, как из него вышли Соединенные Штаты, а их европейские союзники отказались дать российской стороне гарантии, что информация, собранная в ходе пролетов над территорией России, не будет передаваться в Вашингтон, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.

По мнению старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД России, консультанта ПИР-Центра Андрея Баклицкого, не стоит ожидать, что Договор по открытому небу прекратит свое существование после того, как из него вышли РФ и США.

Будут перераспределены квоты, будут совершаться дальнейшие полеты, но, конечно, смысл в этом для всех его участников сильно снизится. Наверное, можно будет найти какие-то конкретные точки, например, полеты над Украиной. В каком-то формате он может продолжить существовать, но, к сожалению, в укрепление европейской безопасности он вклад вносить больше не будет. Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей Баклицкий

При этом он подчеркнул, что до сих пор остается открытым вопрос, останется ли Беларусь участником договора после того, как его покинула Россия. Конкретного официального ответа из Минска пока не было.

Елена Беляева
Россия Беларусь США
Заболевание цифровой цивилизации — синдром «сухого глаза»
17.12.2021
Астронавт с МКС поздравил казахстанцев с Днем Независимости
17.12.2021
Героизм участников Декабрьских событий навсегда вписан в историю — Токаев
17.12.2021
Андрей Малахов поздравил Бибигуль Тулегенову
17.12.2021
Метель и гололед ожидаются в течение трех дней в Казахстане
17.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости