Кефир обладает противоопухолевыми свойствами - диетолог

Как пишет rg.ru, кефир не только обладает всеми питательными свойствами молока, но и богат микроорганизмами, которые благотворно сказываются на пищеварении и состоянии кишечника. При этом в нем меньше лактозы. Также преимуществами этого напитка являются высокое содержание белка и легкое усвоение. К еще одним плюсам можно отнести и тот факт, что его можно пить с раннего возраста.

Диетолог рассказал об исследованиях, которые показали, что кефир обладает противоопухолевыми свойствами, а также может использоваться во время лечения ряда заболеваний.

Специалист добавил, что этот кисломолочный продукт довольно легко можно сделать самостоятельно, а разнообразить вкус и сделать его более привлекательным для детей помогут добавки из фруктов и ягод.