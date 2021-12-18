Еще одна женщина обвинила звезду «Секса в большом городе» в изнасиловании

Daily Beast пишет, что обвинение выдвинула 30-летняя женщина. По ее словам, в 2010 году, когда ей было 18, она работала в ресторане, где Нот был постоянным гостем. В один из вечеров он застал девушку одну в помещении, начал целовать ее и стягивать колготки, не реагируя на слово «нет». Она заявила, что ей удалось сбежать, когда она пообещала ему встретиться в другом месте.

Ранее две женщины заявили, что Крис Нот надругался над ними в 2004 и 2015 годах. Одна из пострадавших работала в фирме, где Нот был клиентом. По ее словам, однажды он пригласил ее в свою квартиру, сначала без спроса поцеловал, а затем изнасиловал. После ей пришлось обращаться в больницу.