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09:56 18.12.2021

Еще одна женщина обвинила звезду «Секса в большом городе» в изнасиловании

Актер, фильм, обвинение Фото: Instagram/chrisnothofficial
Еще одна женщина обвинила актера Криса Нота в изнасиловании. Таким образом, это третья женщина, которая утверждает, что пострадала в результате действий Нота, передает Zakon.kz.

Daily Beast пишет, что обвинение выдвинула 30-летняя женщина. По ее словам, в 2010 году, когда ей было 18, она работала в ресторане, где Нот был постоянным гостем. В один из вечеров он застал девушку одну в помещении, начал целовать ее и стягивать колготки, не реагируя на слово «нет». Она заявила, что ей удалось сбежать, когда она пообещала ему встретиться в другом месте.

Ранее две женщины заявили, что Крис Нот надругался над ними в 2004 и 2015 годах. Одна из пострадавших работала в фирме, где Нот был клиентом. По ее словам, однажды он пригласил ее в свою квартиру, сначала без спроса поцеловал, а затем изнасиловал. После ей пришлось обращаться в больницу.

Вторая женщина заявила, что познакомилась с Нотом в клубе, где работала официанткой. Он утверждал ей, что его брак с актрисой Тарой Уилсон фиктивный, а затем позвал к себе в квартиру.

Сам Крис Нот отрицает факты насилия.

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