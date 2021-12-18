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12:14 18.12.2021

Полицейские Нур-Султана попросили водителей быть внимательными

предупреждение, дороги Фото: Zakon.kz
Столичные полицейские просят водителей быть внимательными и осторожными на дорогах из-за погоды, передает Zakon.kz.

Пресс-служба полиции сообщает, что за сутки в столице зарегистрировано 76 аварий.

Накануне 34-летний водитель Audi, следуя по трассе Астана – Караганда в сторону ул. Армандастар, допустил наезд на автомобиль Volkswagen, который по инерции откинуло на впереди стоящую Škoda. Затем машина марки Kia допустила наезд на Audi, которую откинуло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Honda.

В результате ДТП три пассажира Volkswagen получили телесные повреждения. Их осмотрели врачи и отпустили домой.

Полиция просит водителей не отвлекаться на гаджеты, быть максимально внимательными на дорогах в связи с «изменчивостью и ухудшением погодных условий». Предельно внимательными просят быть и пешеходов.

Отметим, в Нур-Султане сегодня, 18 декабря, -4°C. Идет снег.

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