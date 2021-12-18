13:27 18.12.2021
Лига наций пополнится десятком южноамериканских сборных в 2024 году
Фото: pixabay
Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек сообщил, что Колумбия, Аргентина, Чили, Перу, Бразилия и Уругвай попадут в Лигу А, Боливия, Парагвай, Венесуэла и Эквадор — в Лигу B, передает Zakon.kz.
Как пишет Championat.com, все матчи пройдут в Европе, чтобы сократить перемещения между континентами.
Отмечается, что победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в лигах A и B опустятся лигой ниже, а последние места групп C сыграют друг с другом в плей-офф за право остаться в ней и не опуститься в Лигу D.
В каждой из лиг А, В и С выступает по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы по четыре. Оставшиеся семь сборных сформируют две группы Лиги D: из четырех и из трех команд.