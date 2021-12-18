Гимн Казахстана прозвучал во Франции

В честь праздника перед началом выступления трио исполнило гимн Казахстана. На сцене звучали фортепиано, виолончель и скрипка.

Фото: Государственное трио FORTE-TRIO

Когда зазвучал ваш гимн, зрители, сидящие рядом со мной, начали спрашивать, как называется эта композиция. Я сразу узнал гимн Казахстана. Слышу его не впервые, и он мне очень нравится. Сегодня он звучал по-особенному торжественно, мы все смогли почувствовать его особую энергетику. Французский композитор Pierre Thilloy

Фото: Государственное трио FORTE-TRIO

Второй концерт FORTE-TRIO в рамках гастролей по городам Франции проходил в культовом зале Theatre de la sinne. В этот вечер прозвучали произведения казахстанских композиторов и шедевры европейской классики. Артисты представили произведения «Япурай» и «Кероглы», в которых отражены духовные ценности казахского народа. Кроме того, коллектив исполнил знаменитые композиции С. Рахманинова, К. Дебюсси, И. Брамса.

Фото: Государственное трио FORTE-TRIO

День Независимости — это один из самых значимых праздников для нашей страны. Наши гастроли проходят в честь 30-летия Независимости республики, и я очень рад, что мы прославляем культуру независимого Казахстана за рубежом. Заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев

Напомним, что артисты трио — заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев (фортепиано), лауреаты международных конкурсов Мурат Нарбеков (виолончель) и Шолпан Манкеева (скрипка) достойно представляют Казахстан на лучших концертных площадках мира. FORTE-TRIO входит в состав ГКО «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой.

Фото: Государственное трио FORTE-TRIO

Гастроли трио продолжатся 17 декабря в историческом Дворце мэрии города Нанси и 22 декабря в легендарном зале Моliere в Лионе.