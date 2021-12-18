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Законодательство РК
17:26 18.12.2021

Новорожденные в День Независимости получили подарочные боксы «Сүйінші»

набор «Сүйінші», роддом Фото: НАО Правительство для граждан
Более 2 тысяч детей, родившихся в День Независимости Республики Казахстан, получили памятные baby-боксы в честь 30-летия праздника, сообщает Zakon.kz.

В подарочные коробки «Сүйінші» помимо набора первой необходимости для младенцев положена поздравительная открытка от имени президента РК Касым-Жомарта Токаева, памятная монета, выпущенная в честь 30-летия Независимости и свидетельство о рождении ребенка.

Ты пришел в этот мир в особенный для нашей страны момент – в эти дни мы празднуем 30-летие Независимости. Можно сказать, ты родился под счастливой звездой, так пусть она озаряет весь твой жизненный путь!Поздравление от президента

Заявления на получение свидетельств о рождении детей, появившихся на свет 16 и 17 декабря, были приняты сотрудниками госкорпорации «Правительство для граждан» в родильных домах, далее переданы в органы РАГС для оформления первого документа гражданина Казахстана.

Стоит отметить, что сүйінші-боксы реализованы Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с госкорпорацией «Правительство для граждан» при содействии Национального банка РК, «Банка ЦентрКредит» и АО «Казпочта».

Подарочные коробки

Фото: НАО «Правительство для граждан»

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