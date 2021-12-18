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18:55 18.12.2021

Движение по проспекту Рыскулова в Алматы изменится

Дороги Алматы Фото: пресс-служба акимата города Алматы
19 декабря, в связи с открытием движения по транспортной развязке на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Емцова, будет закрыто сквозное движение по улице Немировича-Данченко через проспект Рыскулова, сообщает Zakon.kz.

Проезд будет осуществляться путем разворота на ул. Кудерина и на ул. Емцова, говорится в сообщении акимата города.

Кроме того, будут закрыты развороты по пр. Рыскулова при движении на восток перед ул. Емцова.

Дополнительно сообщаем, что в связи с открытием пробивки проспекта Абая будет пересмотрен порядок пересечения перекрестка проспекта Абая и улицы Момышулы. Так, при движении на запад движение по центральным полосам будет только прямо, а на крайних полосах движение будет только налево и направо соответственно. Пресс-служба акимата города Алматы

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