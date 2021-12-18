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19:49 18.12.2021

Беларусь заявила о готовности разместить у себя ядерное оружие

РСЗО Фото: Министерство обороны РБ
Беларусь рассматривает возможность размещения ядерного оружия на своей территории в случае угрозы со стороны НАТО, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью RT Arabic заявил глава МИД страны Владимир Макей.

По его словам, НАТО вплотную приблизился к белорусским границам, а его военная активность и число военных учений значительно увеличились.

То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши. Министр внутренних дел Беларуси Владимир Макей

18 декабря заместитель государственного секретаря Совбеза Беларуси генерал-майор Владимир Арчаков заявил, что самолеты ВВС Соединенных Штатов ведут радиоэлектронную разведку на всю глубину территории Беларуси.

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