Димаш призвал проголосовать за казахстанских участников детского Евровидения

В Instagram он призвал казахстанцев проголосовать за 11-летнего Алинура Хамзина и 8-летнего Бекнура Жанибекулы, представляющих Казахстан на конкурсе.

Как мы можем проголосовать за наших юных талантов? Для этого нужно зайти на сайт Junioreurovision.tv , затем просмотреть короткий видеоролик всех конкурсантов. А затем отдать свой голос за Алинура Хамзина и Бекнура Жанибекулы, а также нужно проголосовать еще за двух конкурсантов. Димаш Кудайберген

Хамзин и Жанибекулы в дуэте исполнят песню «Ертегі әлемі». Они выступят на международном конкурсе под номером 10.

Финал конкурса пройдет 19 декабря.