21:25 18.12.2021
Димаш призвал проголосовать за казахстанских участников детского Евровидения
Фото: kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген поддержал участников детского Евровидения из Казахстана, сообщает Zakon.kz.
В Instagram он призвал казахстанцев проголосовать за 11-летнего Алинура Хамзина и 8-летнего Бекнура Жанибекулы, представляющих Казахстан на конкурсе.
Как мы можем проголосовать за наших юных талантов? Для этого нужно зайти на сайт Junioreurovision.tv , затем просмотреть короткий видеоролик всех конкурсантов. А затем отдать свой голос за Алинура Хамзина и Бекнура Жанибекулы, а также нужно проголосовать еще за двух конкурсантов. Димаш Кудайберген
Хамзин и Жанибекулы в дуэте исполнят песню «Ертегі әлемі». Они выступят на международном конкурсе под номером 10.
Финал конкурса пройдет 19 декабря.