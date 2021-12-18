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21:25 18.12.2021

Димаш призвал проголосовать за казахстанских участников детского Евровидения

Димаш призвал голосовать Фото: kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген поддержал участников детского Евровидения из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он призвал казахстанцев проголосовать за 11-летнего Алинура Хамзина и 8-летнего Бекнура Жанибекулы, представляющих Казахстан на конкурсе.

Как мы можем проголосовать за наших юных талантов? Для этого нужно зайти на сайт Junioreurovision.tv , затем просмотреть короткий видеоролик всех конкурсантов. А затем отдать свой голос за Алинура Хамзина и Бекнура Жанибекулы, а также нужно проголосовать еще за двух конкурсантов. Димаш Кудайберген

Хамзин и Жанибекулы в дуэте исполнят песню «Ертегі әлемі». Они выступят на международном конкурсе под номером 10.

Финал конкурса пройдет 19 декабря.

Константин Вноровский
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