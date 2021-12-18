Даурен Елеусинов нокаутировал соперника на вечере бокса в Нур-Султане

Это двенадцатый бой брата Данияра Елеусинова, передает Sports.kz.

Он выступил на вечере бокса в Нур-Султане, где встретился с азербайджанцем Али Маммадовым. Бой в суперсреднем весе был рассчитан на 10 раундов и закончился победой казахстанца техническим нокаутом в третьем раунде.

Даурен Елеусинов одержал десятую победу в своей профессиональной карьере, а Али Маммадов потерпел пятое поражение.

Напомним, главным событием вечера станет бой Данияра Елеусинова за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе. Его соперником будет аргентинец Хуан Эрнан Леаль.