23:25 18.12.2021
Даурен Елеусинов нокаутировал соперника на вечере бокса в Нур-Султане
Фото: Instagram/daurenyeleussinov
Казахстанский боксер полусреднего веса Даурен Елеусинов нокаутировал соперника на вечере бокса в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.
Это двенадцатый бой брата Данияра Елеусинова, передает Sports.kz.
Он выступил на вечере бокса в Нур-Султане, где встретился с азербайджанцем Али Маммадовым. Бой в суперсреднем весе был рассчитан на 10 раундов и закончился победой казахстанца техническим нокаутом в третьем раунде.
Даурен Елеусинов одержал десятую победу в своей профессиональной карьере, а Али Маммадов потерпел пятое поражение.
Напомним, главным событием вечера станет бой Данияра Елеусинова за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе. Его соперником будет аргентинец Хуан Эрнан Леаль.
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