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00:13 19.12.2021

Вечер боя в Нур-Султане - три боя подряд закончились нокаутами

Боксеры из Казахстана и России Фото: Instagram/ivandychko
Вечер бокса в Нур-Султане продолжает радовать болельщиков, сообщает Zakon.kz.

Три поединка, предшествующие главному бою вечера, закончились нокаутами в исполнении казахстанских боксеров, передает Sports.kz.

Казахстанский боксер Жанкош Тураров встретился с египтянином Абдумонемом Саидом. Бой в полусреднем весе был рассчитан на десять раундов, но закончился в первом раунде. Турарову понадобилось всего 45 секунд, чтобы отправить противника в нокаут.

Жанкош Тураров одержал 25-ю победу в своей профессиональной карьере, а Абдумонем Саид потерпел второе поражение. Добавим, что Тураров не выходил на ринг с июля 2019 года.

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Казахстанец Ержан Залилов по прозвищу «Ракета» провел свой первый титульный поединок в профессиональной карьере и сразился со своим соотечественником Искандером Харсаном.

Бой во втором легчайшем весе был рассчитан на десять раундов, а на кону стоял титул чемпиона Профессиональной комиссии бокса Казахстана. Итогом поединка стала победа Залилова нокаутом во втором раунде.

Ержан Залилов одержал историческую для себя победу, которая стала для него тринадцатой в профи, а Искандер Харсан потерпел второе поражение в карьере.

В со-главном событии вечера казахстанский боксер Иван Дычко сразился с опытным россиянином Александром Устиновым. Рассчитанный на десять раундов бой закончился в первом. Дычко победил нокаутом.

Таким образом, Иван Дычко одержал одиннадцатую победу в своей профессиональной карьере, а Александр Устинов потерпел шестое поражение.

Главным событием вечера станет бой казахстанского боксера Данияра Елеусинова и аргентинца Хуан Эрнана Леаля — они оспорят вакантный пояс чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO. 

Константин Вноровский
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