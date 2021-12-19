Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:54 19.12.2021

Талибан: США должны участвовать в восстановлении экономики Афганистана

Рынок в Кабуле Фото: pixabay
США должны активно участвовать в восстановлении афганской экономики, пострадавшей за последнее время. Такое мнение выразил назначенный талибами (организация, запрещенная в Казахстане) на должность замглавы МИД во временном кабмине Шер Мохаммад Аббас Станекзай, сообщает Zakon.kz.

Ханафи отметил, что США видит «серьезные экономические трудности, с которыми сталкивается афганский народ», однако продолжают блокировать государственные резервы страны, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что у талибов нет политических проблем с Вашингтоном.

Согласно достигнутому в феврале 2020 года Дохийскому соглашению между США и талибами, американцы обязались признать будущую исламскую систему в стране и сотрудничать со своими партнерами в восстановлении Афганистана. Шер Мохаммад Аббас Станекзай

В то же время Станекзай призвал ООН оказать давление на США с тем, чтобы американские власти как можно скорее разморозили афганские государственные резервы в размере примерно $9,4 млрд.

17 декабря помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что американские власти готовы оказывать гуманитарную помощь жителям Афганистана, но требуют от "Талибана" выполнения ряда обязательств, в том числе по борьбе с терроризмом.

Константин Вноровский
Талибан Афганистан США
Данияр Елеусинов: Мой бой будет посвящен 30-летию Независимости Казахстана
18.12.2021
Джо Байден «объявил» Камалу Харрис президентом США
18.12.2021
Финансист перечислил самые стойкие к девальвации валюты
18.12.2021
Снизилось число заболевших COVID-19 за сутки
18.12.2021
Из-за непогоды закрыта трасса в ЗКО
18.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости