Талибан: США должны участвовать в восстановлении экономики Афганистана

Ханафи отметил, что США видит «серьезные экономические трудности, с которыми сталкивается афганский народ», однако продолжают блокировать государственные резервы страны, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что у талибов нет политических проблем с Вашингтоном.

Согласно достигнутому в феврале 2020 года Дохийскому соглашению между США и талибами, американцы обязались признать будущую исламскую систему в стране и сотрудничать со своими партнерами в восстановлении Афганистана. Шер Мохаммад Аббас Станекзай

В то же время Станекзай призвал ООН оказать давление на США с тем, чтобы американские власти как можно скорее разморозили афганские государственные резервы в размере примерно $9,4 млрд.

17 декабря помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что американские власти готовы оказывать гуманитарную помощь жителям Афганистана, но требуют от "Талибана" выполнения ряда обязательств, в том числе по борьбе с терроризмом.