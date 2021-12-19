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06:15 19.12.2021

Десятиклассница изобрела управляемый протез

рука Фото: pixabay
Протез жительницы Астрахани Дианы Гафуровой действует почти как человеческая рука, передает Zakon.kz.

Девушка - ученица регионального технопарка.

Как пишет rg.ru, уникальность разработки в том, что операция по вживлению устройства в часть конечности не нужна.

Протезом можно управлять с помощью нейрогарнитуры, которая считывает мозговые импульсы и передает их искусственной руке. Изобретение завоевало «серебро» на международном молодежном конкурсе «Ученые будущего».

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин пообещал школьнице поддержку по запуску разработки в производство.

Елена Беляева
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