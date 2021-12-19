06:15 19.12.2021
Десятиклассница изобрела управляемый протез
Фото: pixabay
Протез жительницы Астрахани Дианы Гафуровой действует почти как человеческая рука, передает Zakon.kz.
Девушка - ученица регионального технопарка.
Как пишет rg.ru, уникальность разработки в том, что операция по вживлению устройства в часть конечности не нужна.
Протезом можно управлять с помощью нейрогарнитуры, которая считывает мозговые импульсы и передает их искусственной руке. Изобретение завоевало «серебро» на международном молодежном конкурсе «Ученые будущего».
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин пообещал школьнице поддержку по запуску разработки в производство.