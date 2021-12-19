Победить эмоциональное выгорание могут активность и медитации - психолог

В интервью радио «Спутник в Крыму» психолог отметил, что в течение года человек накапливает стресс, особенно в условиях пандемии. Поэтому отдых нужно заранее подготовить.

И вот впереди мы видим возможность отдохнуть. Срабатывает «эффект усталого путника», который бредет по пустыне, видит вдалеке оазис, но на эти последние метры у него нет сил. Декан факультета психологии ТА КФУ им. Вернадского Евгений Черный

Также, по словам Черного, победить выгорание можно с помощью психологических практик: медитации, аутотренинга и других техник, которыми можно овладеть при помощи специалистов. Но можно помочь себе самостоятельно.

Эксперт пояснил, что на работе бывают минуты или часы, когда можно спокойно расслабиться, нужно позволить себе это. Кроме того, следует разнообразить жизнь и избегать рутины, например, разбить деятельность на блоки, требующие разных способностей.

Черный напомнил, что смена деятельности переключает, поддерживает активность и выталкивает из однообразия. Психолог посоветовал больше времени проводить с семьей и приятными людьми, чтобы получать позитивные эмоции. Хорошей возможностью для этого станет новогодняя ночь за праздничным столом.