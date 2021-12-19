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06:41 19.12.2021

Победить эмоциональное выгорание могут активность и медитации - психолог

мужчина Фото: pixabay
Декан факультета психологии ТА КФУ им. Вернадского Евгений Черный считает, что справиться с эмоциональным выгоранием поможет правильная организация отдыха, передает Zakon.kz.

В интервью радио «Спутник в Крыму» психолог отметил, что в течение года человек накапливает стресс, особенно в условиях пандемии. Поэтому отдых нужно заранее подготовить.

И вот впереди мы видим возможность отдохнуть. Срабатывает «эффект усталого путника», который бредет по пустыне, видит вдалеке оазис, но на эти последние метры у него нет сил. Декан факультета психологии ТА КФУ им. Вернадского Евгений Черный

Также, по словам Черного, победить выгорание можно с помощью психологических практик: медитации, аутотренинга и других техник, которыми можно овладеть при помощи специалистов. Но можно помочь себе самостоятельно.

Эксперт пояснил, что на работе бывают минуты или часы, когда можно спокойно расслабиться, нужно позволить себе это. Кроме того, следует разнообразить жизнь и избегать рутины, например, разбить деятельность на блоки, требующие разных способностей.

Черный напомнил, что смена деятельности переключает, поддерживает активность и выталкивает из однообразия. Психолог посоветовал больше времени проводить с семьей и приятными людьми, чтобы получать позитивные эмоции. Хорошей возможностью для этого станет новогодняя ночь за праздничным столом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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