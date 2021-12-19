Число заболевших COVID-19 за сутки продолжает снижаться
За прошедшие сутки зарегистрировано 440 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султан – 72,
в городе Алматы – 27,
в городе Шымкент – 0,
в Акмолинской области – 48,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 3,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 13,
в Жамбылской области – 5,
в ЗКО – 7,
в Карагандинской области – 87,
в Костанайской области – 44,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 56,
в СКО – 70,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 982 915 случаев.
436 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
в городе Нур-Султане - 90,
в городе Алматы - 46,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 64,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 8,
в Атырауской области - 4,
в ВКО - 24,
в Жамбылской области - 12,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 99,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 55,
в СКО - 28,
в Туркестанской области - 3.
Всего в стране выздоровело 952 750 человек от COVID-19.