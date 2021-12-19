Число заболевших COVID-19 за сутки продолжает снижаться

За прошедшие сутки зарегистрировано 440 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан – 72,

в городе Алматы – 27,

в городе Шымкент – 0,

в Акмолинской области – 48,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 3,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 13,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 7,

в Карагандинской области – 87,

в Костанайской области – 44,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 56,

в СКО – 70,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 982 915 случаев.

436 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

в городе Нур-Султане - 90,

в городе Алматы - 46,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 64,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 8,

в Атырауской области - 4,

в ВКО - 24,

в Жамбылской области - 12,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 99,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 55,

в СКО - 28,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровело 952 750 человек от COVID-19.