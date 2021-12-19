Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:58 19.12.2021

Число заболевших COVID-19 за сутки продолжает снижаться

ПЦР-тест Фото: Zakon.kz
Снижение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксировали в Казахстане. Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, на 18 декабря в стране выявили 440 новых случая заболевания, что на 54 меньше, чем днем ранее, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 440 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан – 72,

  • в городе Алматы – 27,

  • в городе Шымкент – 0,

  • в Акмолинской области – 48,

  • в Актюбинской области – 1,

  • в Алматинской области – 3,

  • в Атырауской области – 4,

  • в ВКО – 13,

  • в Жамбылской области – 5,

  • в ЗКО – 7,

  • в Карагандинской области – 87,

  • в Костанайской области – 44,

  • в Кызылординской области – 2,

  • в Мангистауской области – 1,

  • в Павлодарской области – 56,

  • в СКО – 70,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 982 915 случаев.

436 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

  • в городе Нур-Султане - 90,

  • в городе Алматы - 46,

  • в городе Шымкент - 0,

  • в Акмолинской области - 64,

  • в Актюбинской области - 0,

  • в Алматинской области - 8,

  • в Атырауской области - 4,

  • в ВКО - 24,

  • в Жамбылской области - 12,

  • в ЗКО - 0,

  • в Карагандинской области - 99,

  • в Костанайской области - 0,

  • в Кызылординской области – 3,

  • в Мангистауской области - 0,

  • в Павлодарской области - 55,

  • в СКО - 28,

  • в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровело 952 750 человек от COVID-19.

Елена Беляева
COVID-19 Казахстан
В Нур-Султане зажгут главную елку страны
18.12.2021
Джукембаев нокаутировал Альвареса всего за минуту боя
18.12.2021
Задержаны два фигуранта по делу о финпирамиде, которую рекламировали звезды
18.12.2021
Imanbek представил новый трек
18.12.2021
Кефир обладает противоопухолевыми свойствами — диетолог
18.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости