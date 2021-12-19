Смертность от COVID-19 и пневмонии за сутки заметно снизилась

Согласно данным Миндрава, за сутки от коронавирусной инфекции скончались четыре человека, от пневмонии с признаками КВИ никто не умер. По сравнению с предыдущим днем это на 10 больных коронавирусом меньше.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Лечение от КВИ продолжают получать 19 810 человек (17 244+ и 2566 КВИ-), из них в стационарах находятся 3404 пациента, на амбулаторном уровне – 16 406.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: