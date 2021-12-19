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Законодательство РК
08:52 19.12.2021

Смертность от COVID-19 и пневмонии за сутки заметно снизилась

статистика, Минздрав Фото: Zakon.kz
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 19 декабря предоставили в Минздраве РК, передает Zakon.kz.

Согласно данным Миндрава, за сутки от коронавирусной инфекции скончались четыре человека, от пневмонии с признаками КВИ никто не умер. По сравнению с предыдущим днем это на 10 больных коронавирусом меньше.

смертность

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Лечение от КВИ продолжают получать 19 810 человек (17 244+ и 2566 КВИ-), из них в стационарах находятся 3404 пациента, на амбулаторном уровне – 16 406.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 307 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 71,

  • на аппарате ИВЛ – 58.

Елена Беляева
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