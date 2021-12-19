08:52 19.12.2021
Смертность от COVID-19 и пневмонии за сутки заметно снизилась
Фото: Zakon.kz
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 19 декабря предоставили в Минздраве РК, передает Zakon.kz.
Согласно данным Миндрава, за сутки от коронавирусной инфекции скончались четыре человека, от пневмонии с признаками КВИ никто не умер. По сравнению с предыдущим днем это на 10 больных коронавирусом меньше.
Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
Лечение от КВИ продолжают получать 19 810 человек (17 244+ и 2566 КВИ-), из них в стационарах находятся 3404 пациента, на амбулаторном уровне – 16 406.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 307 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 71,
на аппарате ИВЛ – 58.