07:42 19.12.2021
Карагандинец победил на ринге в андеркарте вечера бокса DAZN в США
Фото: pixabay
Как пишет Telegram-канал «Спорт Шредингера», главное событие вечера - бой экс-чемпиона мира Хильберто Рамиреса.
Отмечается, что Мадиев по итогам 10 раундов победил единогласным решением Луиса Эрнандеса (21-2,19 КО), нанеся мексиканцу второе поражение в карьере. У Руслана теперь в активе 14 побед (пять нокаутом) при двух поражениях.
Карьеру карагандинец Мадиев начинал в промоутерской компании GGG Promotions Геннадия Головкина, но в 2019 году со скандалом перешел в Golden Boy. Под эгидой компании Оскара Де Ла Хойи он провел три боя.
Мадиев выступает в первом полусреднем весе, как Жанкош Тураров и Батыр Джукембаев