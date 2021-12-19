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07:42 19.12.2021

Карагандинец победил на ринге в андеркарте вечера бокса DAZN в США

бокс Фото: pixabay
Руслан Мадиев выиграл второй бой под эгидой Golden Boy в Сан-Антонио, передает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал «Спорт Шредингера», главное событие вечера - бой экс-чемпиона мира Хильберто Рамиреса.

Отмечается, что Мадиев по итогам 10 раундов победил единогласным решением Луиса Эрнандеса (21-2,19 КО), нанеся мексиканцу второе поражение в карьере. У Руслана теперь в активе 14 побед (пять нокаутом) при двух поражениях.

Карьеру карагандинец Мадиев начинал в промоутерской компании GGG Promotions Геннадия Головкина, но в 2019 году со скандалом перешел в Golden Boy. Под эгидой компании Оскара Де Ла Хойи он провел три боя.

Мадиев выступает в первом полусреднем весе, как Жанкош Тураров и Батыр Джукембаев

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