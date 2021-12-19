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08:23 19.12.2021

Более 11 тыс. человек эвакуированы из-за сильных наводнений в Малайзии

знак Фото: pixabay
Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб сообщил о том, что многие люди заблокированы в собственных домах в ряде районов страны, передает Zakon.kz.
Многие люди заблокированы в собственных домах, в то время как некоторые уже восемь часов - в автобусах. Я отдал распоряжение Департаменту пожарно-спасательной службы немедленно оказать им помощь.Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб

Как пишет ТАСС, в общей сложности в центры эвакуации отправлены 11 384 человека, эвакуацией затронуты 4500 семей.

Отмечается, что наводнения в ряде районов стали самыми мощными за последние 40 лет. Национальный гидрографический центр выступил с предупреждением о сильных осадках и порывистом ветре на западном побережье страны.

Елена Беляева
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