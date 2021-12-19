Более 11 тыс. человек эвакуированы из-за сильных наводнений в Малайзии

Многие люди заблокированы в собственных домах, в то время как некоторые уже восемь часов - в автобусах. Я отдал распоряжение Департаменту пожарно-спасательной службы немедленно оказать им помощь. Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб

Как пишет ТАСС, в общей сложности в центры эвакуации отправлены 11 384 человека, эвакуацией затронуты 4500 семей.

Отмечается, что наводнения в ряде районов стали самыми мощными за последние 40 лет. Национальный гидрографический центр выступил с предупреждением о сильных осадках и порывистом ветре на западном побережье страны.