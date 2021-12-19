08:45 19.12.2021
Несущие вахту на орбите Земли космонавты отдохнут два дня на Новый год
Фото: pixabay
В первые два дня нового года у российских членов экипажа Международной космической станции (МКС) Антона Шкаплерова и Петра Дуброва запланированы встречи с семьями, которые проходят в формате видеосвязи, передает Zakon.kz.
Как пишут vesti.ru, отдохнут космонавты 1 и 2 января, а день 31 декабря будет у них рабочим.
Отмечается, что уже 3 января у Шкаплерова и Дуброва начинаются рабочие дни и подготовка к выходу в открытый космос.
Казахстанцы же в Новый год отдохнут 1, 2, 3 и 4 января.