Несущие вахту на орбите Земли космонавты отдохнут два дня на Новый год

Как пишут vesti.ru, отдохнут космонавты 1 и 2 января, а день 31 декабря будет у них рабочим.

Отмечается, что уже 3 января у Шкаплерова и Дуброва начинаются рабочие дни и подготовка к выходу в открытый космос.

Казахстанцы же в Новый год отдохнут 1, 2, 3 и 4 января.