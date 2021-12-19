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08:45 19.12.2021

Несущие вахту на орбите Земли космонавты отдохнут два дня на Новый год

станция, видеосвязь Фото: pixabay
В первые два дня нового года у российских членов экипажа Международной космической станции (МКС) Антона Шкаплерова и Петра Дуброва запланированы встречи с семьями, которые проходят в формате видеосвязи, передает Zakon.kz.

Как пишут vesti.ru, отдохнут космонавты 1 и 2 января, а день 31 декабря будет у них рабочим.

Отмечается, что уже 3 января у Шкаплерова и Дуброва начинаются рабочие дни и подготовка к выходу в открытый космос.

Казахстанцы же в Новый год отдохнут 1, 2, 3 и 4 января.

Елена Беляева
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