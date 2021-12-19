09:28 19.12.2021
Нутрициолог рекомендует не смешивать картофель с мясом и кефир с хлебом
Фото: pixabay
Российский нутрициолог Екатерина Муравская перечислила продукты, которые не стоит смешивать, чтобы не навредить работе кишечника, передает Zakon.kz.
Вредны сочетания крахмалов с белками, особенно животными (хлеб с мясом, картофель с мясом), с молоком и кисломолочными продуктами (каша на молоке, кефир с хлебом), с сахарами (булка с вареньем, каша с сахаром), с любыми фруктами и фруктовыми соками. Нутрициолог Екатерина Муравская
Как пишет ren.tv, для нормальной работы кишечника употребляемые продукты должны перевариваться с одинаковой скоростью. Для этого действия для них должно выделяться одинаковое количество желудочного сока.
Если есть несовместимые продукты, то переваривание будет отнимать много энергии. Например, это произойдет, если один вид пищи переварился и может всасываться, а другой – еще не готов. Подобный процесс ведет к гниению и брожению. Поэтому пища не усваивается, останавливается расщепление, не происходит всасывание полезных веществ, образуются токсины, отравляющие организм, а также развиваются различные заболевания.
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