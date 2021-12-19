В Карабулаке открыли современный учебный скалодром

В мероприятии приняли участие известный альпинист, первый казах, покоривший «Эверест», генеральный секретарь Федерации альпинизма и спортивного скалолазания Республики Казахстан Казбек Валиев, советский и казахстанский альпинист, мастер спорта СССР международного класса Юрий Моисеев, аким Ескельдинского района Рустам Али, «Почетный гражданин» Ескельдинского и Коксуского районов Калабек Тастанбаев и руководитель отдела олимпийских видов спорта, олимпийского резерва и оказания государственных услуг Управления физической культуры и спорта Алматинской области Саят Саркытов.

Аким Ескельдинского района поздравил всех с таким значимым событием.

Этот скалодром будет очень полезен для популяризации горного туризма в регионе, а для молодежи нашего района это возможность войти в национальную сборную страны по скалолазанию. Аким Ескельдинского района Рустам Али

Фото: пресс-служба акимата Ескельдинского района

Как уточняется, учебно-тренировочный скалодром в физкультурно-оздоровительном комплексе Ескельдинского района высотой 10 м состоит из трех уровней сложности, имитирующих рельеф скалы благодаря закрепленным на стенах вертикальным и даже с отрицательным наклоном щитам с разнообразными цветными зацепками, специально предназначенными для занятий по технике восхождения в горном туризме.

Казахстан имеет давнюю и славную историю в альпинизме. Имена казахстанских тренеров Ильинского, Казбека Валиева, Бориса Студенина, воспитавших сотни выдающихся спортсменов-альпинистов, принесли отечественной альпинистской школе заслуженную славу и уважение. Казахстанец Анатолий Букреев стал первым альпинистом из стран СНГ, покорившим 11 восьмитысячников. Среди высотных восходителей стран СНГ лишь двое казахстанцев, Максут Жумаев и Василий Пивцов, входят в элитный клуб 41 альпиниста мира, покоривших в одной связке все 14 восьмитысячников планеты.