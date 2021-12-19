Многодетных матерей в Алматинской области обучили основам бизнеса

В проекте участвовали многодетные бизнесвумен из Ескелдинского района. В регионе он стал популярным после распространения рассылок в мессенджере WhatsApp по группам сел.

Мы предложили женщинам участвовать в программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек» по профильному обучению. В рамках гранта можно было получить финансовую помощь для бизнеса в размере 585 тыс. тенге, что дает прекрасные возможности. Но, как выяснилось, программа имеет некоторые недоработки – получение гранта исключает поступление адресной социальной помощи. Женщинам сложно отказаться от адресной социальной помощи при получении этого гранта и обучении шитью. Руководитель ОФ «Белес-Жетысу» Толкын Саметова

Основатели проекта параллельно подали заявку на программу экстренной помощи Qolda 3.0, которая была предназначена для нуждающихся казахстанцев. Тогда руководителю пришла идея пятимесячной программы, которая не будет влиять на выплаты и пособия. Так был создан проект «Обучение основам микробизнеса для женщин из социально уязвимых категорий».

В проекте участвуют 50 человек. Уже за пять месяцев женщины показали очень хорошие результаты. Промежуточный результат проекта был представлен на выставке, на которой женщины показали свои работы.

Уже сейчас видно, как отсеиваются слабые. Те, кто готов заниматься бизнесом, может рассчитывать на поддержку со стороны госорганов и международных организаций на начальном этапе. У нас есть женщина, которая уже использует полученные на курсах знания для бизнеса. Благодаря удачной геолокации рядом со школой у нее много клиентов. Подшивка брюк и укорачивание рукавов приносит ей неплохой доход. У нее 10 детей, из них восемь девочек, которым она может передать этот навык и превратить все в семейный бизнес. Руководитель ОФ «Белес-Жетысу» Толкын Саметова

Как отмечается, в январе будут проведены мониторинг и оценка проекта. Тогда будут более подробные итоги и результаты. Самый сложный этап для женщин заключается в поиске своей исключительной ниши для производства.

При вручении швейных машинок аким района Рустам Али рассказал о планах развития массового спорта среди детей.