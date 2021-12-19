12:08 19.12.2021
Елизавета II попросила принца Уильяма и Кейт Миддлтон не летать на вертолетах
Фото: Instagram/theroyalfamily
Британская королева попросила внука, его жену и правнуков отказаться от этого вида воздушного транспорта из-за опасений по поводу безопасности. Она боится, что родные могут погибнуть в результате авиакатастрофы, передает Zakon.kz.
Как сообщает lenta.ru, неписаное правило и до этого запрещало высокопоставленным членам королевской семьи летать на вертолете. Протокол был смягчен, поскольку семья принца Уильяма стала больше. Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети, принцы Джордж, Луи, принцесса Шарлотта, начали летать между Лондоном и Норфолком.
Как уточняется, всего за один месяц 2021 года произошло два инцидента с вертолетами королевской семьи. Сначала была выявлена неисправность королевского Sikorsky S-76, позже один из запланированных маршрутов был отменен из-за плохой погоды.