13:22 19.12.2021
Казахстанка помогла своей команде на чемпионате по настольному теннису в Германии
Фото: olympic.kz
Анастасия Лаврова в составе команды SV Schott добыла два очка, переиграв До Тхи Хыонг 3:0, Анну-Мари Хельбиг 3:0, передает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета, на чемпионате Германии по настольному теннису среди женских команд прошел очередной тур.
Помимо Лавровой в команде играют Эдже Харак, Майя Кунац, Карлин ван Лиероп. Противниками выступил местный LTTV Leutzscher Füchse 1990. Итог встречи – 6:3.
Среди 10 команд Бундеслиги SV Schott (Йена) занимает пятое место в турнирной таблице.