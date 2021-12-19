Казахстанка помогла своей команде на чемпионате по настольному теннису в Германии

Как пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета, на чемпионате Германии по настольному теннису среди женских команд прошел очередной тур.

Помимо Лавровой в команде играют Эдже Харак, Майя Кунац, Карлин ван Лиероп. Противниками выступил местный LTTV Leutzscher Füchse 1990. Итог встречи – 6:3.

Среди 10 команд Бундеслиги SV Schott (Йена) занимает пятое место в турнирной таблице.