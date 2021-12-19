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13:22 19.12.2021

Казахстанка помогла своей команде на чемпионате по настольному теннису в Германии

теннисистка Фото: olympic.kz
Анастасия Лаврова в составе команды SV Schott добыла два очка, переиграв До Тхи Хыонг 3:0, Анну-Мари Хельбиг 3:0, передает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета, на чемпионате Германии по настольному теннису среди женских команд прошел очередной тур.

Помимо Лавровой в команде играют Эдже Харак, Майя Кунац, Карлин ван Лиероп. Противниками выступил местный LTTV Leutzscher Füchse 1990. Итог встречи – 6:3.

Среди 10 команд Бундеслиги SV Schott (Йена) занимает пятое место в турнирной таблице.

Елена Беляева
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