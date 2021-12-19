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13:29 19.12.2021

Поздравительные письма продолжают отправлять главы государств в честь Независимости РК

письмо Фото: pixabay
На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные телеграммы и письма от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю 30-летней годовщины Независимости Казахстана, передает Zakon.kz.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин от имени корейского народа направил свои теплые поздравления. 

Наши страны развивают сотрудничество в различных областях. В частности, я считаю, что наши взаимные визиты и возвращение останков генерала Хон Бом До на историческую родину послужили возможностью для дальнейшего углубления стратегического партнерства между двумя странами. В следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами. Я надеюсь на дальнейшее развитие многолетних дружеских отношений между нашими странами, а также на углубление связей и взаимодействие наших народов. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Президент Сингапура Халима Якуб, поздравив Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с 30-летием Независимости, отметила наличие возможностей между государствами для более тесного сотрудничества.

Сингапур и Казахстан поддерживают теплые и дружественные отношения, подкрепленные прочными личными связями на самом высоком уровне. Наши две страны разделяют взаимную заинтересованность в развитии связей в цепочках поставок, учитывая наше стратегическое расположение в качестве основных транзитных узлов для международной торговли. Президент Сингапура Халима Якуб

Свои поздравления и наилучшие пожелания направил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который отметил значительные успехи Казахстана в политической и социально-экономической сферах.

Уверен, что наши совместные усилия будут ориентированы на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества между Арменией и Казахстаном как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений, многосторонних организаций, что всецело исходит из интересов народов наших стран. Премьер-министр Армении Никол Пашинян  

Поздравления по случаю 30-летия Независимости также направили Султан Омана Хайсам Бин Тарик, президент Непала Бидхья Деви Бхандари, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, бывшие премьер-министры Израиля Биньямин Нетаньяху и Эхуд Ольмерт, генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, президент Mabetex Group Африм Паколли и другие.

Елена Беляева
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