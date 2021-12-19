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14:43 19.12.2021

Российских дрессировщиков обвинили в побоях палками дельфинов

происшествие, обвинение в побоях Фото: pixabay
На видео попал момент, как тренер океанариума в Екатеринбурге бьет палкой по воде, задевая при этом своих подопечных, передает Zakon.kz.

Кадры распространяют в социальных сетях.

Как сообщает Telegram-канал «Подъем», анонимный автор ролика показал, что во время занятий дрессировщик применяет физическую силу к млекопитающему похожей на клюшку палкой.

Также он рассказал, что съемка во время тренировки категорически запрещена, и теперь «понятно, почему». Он заявил, что каждая тренировка проходит «с палками, с громкими матами», что свидетельствует об агрессивном поведении дрессировщиков.

По словам директора океанариума Екатерины Показаньевой, палка, которой пользуется тренер, является своеобразным таргетом, с помощью которой он указывает дельфину место, где ему нужно выпрыгнуть.

Зоозащитники обратились в полицию.

Елена Беляева
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