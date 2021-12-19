14:43 19.12.2021
Российских дрессировщиков обвинили в побоях палками дельфинов
Фото: pixabay
На видео попал момент, как тренер океанариума в Екатеринбурге бьет палкой по воде, задевая при этом своих подопечных, передает Zakon.kz.
Кадры распространяют в социальных сетях.
Как сообщает Telegram-канал «Подъем», анонимный автор ролика показал, что во время занятий дрессировщик применяет физическую силу к млекопитающему похожей на клюшку палкой.
Также он рассказал, что съемка во время тренировки категорически запрещена, и теперь «понятно, почему». Он заявил, что каждая тренировка проходит «с палками, с громкими матами», что свидетельствует об агрессивном поведении дрессировщиков.
По словам директора океанариума Екатерины Показаньевой, палка, которой пользуется тренер, является своеобразным таргетом, с помощью которой он указывает дельфину место, где ему нужно выпрыгнуть.
Зоозащитники обратились в полицию.