Российских дрессировщиков обвинили в побоях палками дельфинов

Кадры распространяют в социальных сетях.

Как сообщает Telegram-канал «Подъем», анонимный автор ролика показал, что во время занятий дрессировщик применяет физическую силу к млекопитающему похожей на клюшку палкой.

Также он рассказал, что съемка во время тренировки категорически запрещена, и теперь «понятно, почему». Он заявил, что каждая тренировка проходит «с палками, с громкими матами», что свидетельствует об агрессивном поведении дрессировщиков.

По словам директора океанариума Екатерины Показаньевой, палка, которой пользуется тренер, является своеобразным таргетом, с помощью которой он указывает дельфину место, где ему нужно выпрыгнуть.

Зоозащитники обратились в полицию.