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15:02 19.12.2021

В ДТП на трассе в Атырауской области пострадали 11 человек

полиция, ДТП, пострадавшие Фото: Zakon.kz
Авария произошла на трассе Доссор – Кульсары в Макатском районе в 18 км от поселка Доссор, передает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС Атырауской области уточнили, что в результате столкновения двух автомобилей 18 декабря произошло задымление одной из машин.

Как пишет портал «Мой город», столкнулись Volkswagen Sharan и Ravon.

По прибытии на место происшествия выяснилось, что автомобиль не загорелся. Сотрудники трассового медико-спасательного пункта доставили в больницу поселка Доссор 11 пострадавших. Пресс-служба ДЧС Атырауской области

На месте работали шестеро сотрудников и две единицы техники ДЧС региона.

Елена Беляева
Атырауская область
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