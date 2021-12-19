В ДТП на трассе в Атырауской области пострадали 11 человек

В пресс-службе ДЧС Атырауской области уточнили, что в результате столкновения двух автомобилей 18 декабря произошло задымление одной из машин.

Как пишет портал «Мой город», столкнулись Volkswagen Sharan и Ravon.

По прибытии на место происшествия выяснилось, что автомобиль не загорелся. Сотрудники трассового медико-спасательного пункта доставили в больницу поселка Доссор 11 пострадавших. Пресс-служба ДЧС Атырауской области

На месте работали шестеро сотрудников и две единицы техники ДЧС региона.