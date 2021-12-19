15:02 19.12.2021
В ДТП на трассе в Атырауской области пострадали 11 человек
Фото: Zakon.kz
Авария произошла на трассе Доссор – Кульсары в Макатском районе в 18 км от поселка Доссор, передает Zakon.kz.
В пресс-службе ДЧС Атырауской области уточнили, что в результате столкновения двух автомобилей 18 декабря произошло задымление одной из машин.
Как пишет портал «Мой город», столкнулись Volkswagen Sharan и Ravon.
По прибытии на место происшествия выяснилось, что автомобиль не загорелся. Сотрудники трассового медико-спасательного пункта доставили в больницу поселка Доссор 11 пострадавших. Пресс-служба ДЧС Атырауской области
На месте работали шестеро сотрудников и две единицы техники ДЧС региона.