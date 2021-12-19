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15:42 19.12.2021

Зараженные «омикрон- штаммом» жалуются на ночную потливость

медисследование Фото: pixabay
Пациенты в Южно-Африканской Республике рассказали о новом симптоме, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, новый симптом проявляется исключительно в ночное время, причем даже в том случае, если в помещении, в котором человек спит, прохладно. Кроме того, пациенты сообщают о таких симптомах «омикрон- штамма», как насморк, головная боль, утомляемость, боль и ломота в теле. Как отметили южноафриканские врачи, у вакцинированных заболевание при заражении «омикроном» протекает в более легкой форме.

Отмечается, что в Великобритании и ЮАР растет число пациентов, госпитализируемых в связи с заражением коронавирусом. В этой связи в ВОЗ считают вероятным, что «многие системы здравоохранения могут быстро оказаться перегруженными».

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 274,2 млн человек, более 5,3 млн умерли.

Елена Беляева
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