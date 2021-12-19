ВОЗ: Молодые легче переносят COVID-19, но подвержены постковидному синдрому

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, трое из десяти молодых переболевших пациентов страдают постковидным синдромом, поэтому важно вакцинировать и их. Молодые не так часто умирают от коронавируса, но подвержены последствиям болезни: проблемам с психическим здоровьем и усталости в течение многих месяцев после болезни.