20:18 19.12.2021
ВОЗ: Молодые легче переносят COVID-19, но подвержены постковидному синдрому
Фото: pixabay
Молодые люди реже умирают от коронавирусной инфекции, но они страдают от постковидного синдрома, сообщает Zakon.kz.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
По его словам, трое из десяти молодых переболевших пациентов страдают постковидным синдромом, поэтому важно вакцинировать и их. Молодые не так часто умирают от коронавируса, но подвержены последствиям болезни: проблемам с психическим здоровьем и усталости в течение многих месяцев после болезни.
Вакцины безопасны, они работают и существуют в очень строгих критериях. Моя семья в Сибири привилась "Спутником V", и после "Спутника V" у них не было никаких побочных реакций, они не заболели COVID-19. Руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге