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22:43 19.12.2021

Два грузовых поезда столкнулись в Узбекистане

Поезд сошел с рельс Фото: Zakon.kz
Поезд с 33 груженными углем вагонами столкнулся с тепловозом в Ташкентской области на угольном разрезе города Ангрена, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС республики, инцидент произошел в 5:03 по местному времени.

Один из поездов врезался в состав, который остановился на железнодорожном пути из-за технических проблем.

Из 33 грузовых вагонов в обоих составах с рельсов сошло 20, из которых 14 – с углем, а 6 – пустые.

Машинист одного из локомотивов и его помощник получили легкие травмы. Им оказали первую медицинскую помощь и доставили в городскую больницу Ангрена.

Ведутся работы по ликвидации последствий инцидента. Проводится расследование.

Константин Вноровский
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