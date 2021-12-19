Два грузовых поезда столкнулись в Узбекистане

По данным пресс-службы МЧС республики, инцидент произошел в 5:03 по местному времени.

Один из поездов врезался в состав, который остановился на железнодорожном пути из-за технических проблем.

Из 33 грузовых вагонов в обоих составах с рельсов сошло 20, из которых 14 – с углем, а 6 – пустые.

Машинист одного из локомотивов и его помощник получили легкие травмы. Им оказали первую медицинскую помощь и доставили в городскую больницу Ангрена.

Ведутся работы по ликвидации последствий инцидента. Проводится расследование.