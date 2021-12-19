22:43 19.12.2021
Два грузовых поезда столкнулись в Узбекистане
Фото: Zakon.kz
Поезд с 33 груженными углем вагонами столкнулся с тепловозом в Ташкентской области на угольном разрезе города Ангрена, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС республики, инцидент произошел в 5:03 по местному времени.
Один из поездов врезался в состав, который остановился на железнодорожном пути из-за технических проблем.
Из 33 грузовых вагонов в обоих составах с рельсов сошло 20, из которых 14 – с углем, а 6 – пустые.
Машинист одного из локомотивов и его помощник получили легкие травмы. Им оказали первую медицинскую помощь и доставили в городскую больницу Ангрена.
Ведутся работы по ликвидации последствий инцидента. Проводится расследование.