Трамп потребовал от Китая $60 трлн компенсации за COVID-19

В интервью Fox News Трамп добавил, что Китай не сможет выплатить эту астрономическую сумму, «но они должны сделать что-то».

То, что они сделали с миром, ужасно. Ужасно, и конца этому нет. Дональд Трамп

В опубликованном в конце октября на сайте аппарата директора Национальной разведки США докладе говорилось, что без содействия со стороны Китая не удастся прийти к окончательным выводам о происхождении коронавируса. Как признавало американское разведывательное сообщество, с августа оно не нашло свидетельств того, что коронавирус был создан в качестве биологического оружия или подвергся изменению методами генетической инженерии. Согласно выводам спецслужб США, китайские официальные лица не знали заранее о существовании вируса до вспышки COVID-19.