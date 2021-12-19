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23:52 19.12.2021

Трамп потребовал от Китая $60 трлн компенсации за COVID-19

Экс-президент США требует у Китая компенсацию Фото: Instagram/realdonaldtrump
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что из-за пандемии коронавируса всему миру был нанесен ущерб на сумму $60 трлн. По его словам, китайские власти должны выплатить компенсации странам за возникновение COVID-19, сообщает Zakon.kz.

В интервью Fox News Трамп добавил, что Китай не сможет выплатить эту астрономическую сумму, «но они должны сделать что-то».

То, что они сделали с миром, ужасно. Ужасно, и конца этому нет. Дональд Трамп

В опубликованном в конце октября на сайте аппарата директора Национальной разведки США докладе говорилось, что без содействия со стороны Китая не удастся прийти к окончательным выводам о происхождении коронавируса. Как признавало американское разведывательное сообщество, с августа оно не нашло свидетельств того, что коронавирус был создан в качестве биологического оружия или подвергся изменению методами генетической инженерии. Согласно выводам спецслужб США, китайские официальные лица не знали заранее о существовании вируса до вспышки COVID-19.

Константин Вноровский
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