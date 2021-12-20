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00:02 20.12.2021

На Junior Eurovision-2021 казахстанцы заняли 8-е место

Детское Евровидение, Казахстан Фото: Twitter/junioreurovisionofficial
В Париже завершился конкурс «Детское Евровидение – 2021», в котором принимали участие представители из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В шоу принимали участие 19 стран. Конкурс в этом году проходил в 19-й раз. Сцену поставили в музыкальном комплексе La Seine Musicale. Слоганом состязания на этот раз стало слово «Воображай». А логотипом стала рождественская ель, стилизованная под Эйфелеву башню.

Первое место заняла представляющая Армению юная певица Maléna с песней «Qami, Qami» («Ветер, ветер»). Малена получила 224 балла. Это вторая победа Армении на «Детском Евровидении» с 2010 года.

Второе место заняла представительница Польши с 218 баллами. На третьей строчке расположился певец из Франции, заработав 187 баллов.

Казахстанцы Алинур Хазим и Бекнур Жанибекулы с песней Ертегі әлемі (Fairy World) заняли восьмое место, набрав 121 балл. По сценарию, Бекнур и Алинур изображают братьев. Один рассказывает другому, что это сказочный мир, и здесь нет непреодолимых препятствий.

В шоу принимали участие исполнители из 19 стран.

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