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Законодательство РК
01:28 20.12.2021

На трассе в Актюбинской области ограничено движение

Закрытие дороги в Актюбинской области Фото: Zakon.kz
Из-за погодных условий ограничено движение автотранспорта в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

19 декабря в 20:20 в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (дождь со снегом, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на 776-965 км а/д "Самара-Шымкент". Ограничения вводятся на участке поселок Белогорка – поселок Карабутак, передает пресс-служба МИИР РК.

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок.

В случае возникновения нештатных ситуаций водители могут обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.

Константин Вноровский
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