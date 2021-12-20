На трассе в Актюбинской области ограничено движение

19 декабря в 20:20 в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (дождь со снегом, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на 776-965 км а/д "Самара-Шымкент". Ограничения вводятся на участке поселок Белогорка – поселок Карабутак, передает пресс-служба МИИР РК.

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок.

В случае возникновения нештатных ситуаций водители могут обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.