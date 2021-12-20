Почти 130 горняков эвакуировали из шахты в России из-за возможного пожара

Причиной стало нагревание угольного пласта. Из-за поднявшейся температуры возникло подозрение на пожар, передает ТАСС.

Девятнадцатого декабря на шахте им. Рубана сработали датчики, зафиксировавшие повышенное выделение СО. Предварительная причина - самонагревание пласта, находящегося в нерабочей зоне. Возгорания не было. В соответствии с существующим порядком действий все работы были немедленно остановлены. Пресс-служба СУЭК

По предварительным данным, причиной нагревания угля стали окислительные процессы. По факту инцидента прокуратура Кемеровской области организовала проверку. В данный момент работа в шахте приостановлена.

В конце ноября трагедией закончился пожар на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. На момент ЧП там находилось 287 горняков. В результате погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтеров. Еще 63 человека пострадали, включая 11 спасателей. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя.