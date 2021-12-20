Эксперт рассказал, как правильно мыть машину зимой

Автомобиль, как заявил автоэксперт агентству «Прайм», зимой нужно мыть так же часто, как и в летние месяцы.

При этом не стоит мыть авто при низких отрицательных температурах – это может плохо сказаться на лакокрасочном покрытии и других резиновых и пластмассовых компонентах машины. Игорь Олейников

По его словам, лучше мыть машину тогда, когда градусник термометра поднимается выше -5°C.

Также автоэксперт посоветовал избегать резких перепадов температуры: заезжать в теплый бокс автомойки следует на прогретой машине. После мойки нужно хорошо просушить авто.

Важно не забыть о тщательной протирке-продувке всех замков и резиновых уплотнителей, а также об обработке их специальными составами. Игорь Олейников

Кроме того, как посоветовал специалист, зимой мойку автомобиля лучше доверить специалистам.