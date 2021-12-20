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06:18 20.12.2021

Эксперт рассказал, как правильно мыть машину зимой

мойка, зима, эксперт Фото: pixabay
Автомобильный эксперт Игорь Олейников рассказал, как правильно мыть машину зимой, передает Zakon.kz.

Автомобиль, как заявил автоэксперт агентству «Прайм», зимой нужно мыть так же часто, как и в летние месяцы.

При этом не стоит мыть авто при низких отрицательных температурах – это может плохо сказаться на лакокрасочном покрытии и других резиновых и пластмассовых компонентах машины.Игорь Олейников

По его словам, лучше мыть машину тогда, когда градусник термометра поднимается выше -5°C.

Также автоэксперт посоветовал избегать резких перепадов температуры: заезжать в теплый бокс автомойки следует на прогретой машине. После мойки нужно хорошо просушить авто.

Важно не забыть о тщательной протирке-продувке всех замков и резиновых уплотнителей, а также об обработке их специальными составами.Игорь Олейников

Кроме того, как посоветовал специалист, зимой мойку автомобиля лучше доверить специалистам.

Динара Халдарова
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