Названа разница между экспресс-тестом и ПЦР

Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Экспресс-тесты на COVID-19 представляют собой тесты на антиген коронавируса SARS-CoV-2. В отличие от ПЦР-теста, который выявляет фрагменты генетического материала (РНК коронавируса. – Прим. ред.), экспресс-тест выявляет фрагменты коронавирусных белков. Николай Крючков

В данном случае, как отметил иммунолог, «экспресс-тесты имеют большое преимущество, так как они позволяют в течение 30 минут с момента забора образцов получить результат, тогда как при ПЦР-тестировании результата приходится ждать сутки, а бывает, что и три-четыре дня».

Также он подчеркнул, что экспресс-анализ не заменяет ПЦР-тестирование, а является лишь первым этапом обследования.

В случае, если экспресс-тест показал положительный результат, то обязательно нужно получить его подтверждение с помощью метода ПЦР.

Вместе с тем иммунолог описал ситуации, в которых экспресс-тестирование на вирусные антигены может быть востребовано.

Это удобно там, где результат нужен очень быстро. Например, когда нужно обследовать людей, попавших во вспышку инфекционного заболевания на предприятии, где-то в общественном месте. Или в пунктах пограничного контроля, в условиях санитарного кордона на границе, когда человеку важно понимать, нужно ли проходить карантин. Это удобно, чтобы провести ранний скрининг. Для подтверждения обязательно нужно делать ПЦР-тест. Николай Крючков

Он напомнил, что экспресс-тест можно провести самостоятельно в домашних условиях, что является еще одним его плюсом.

С учетом простоты такого теста, человек вполне может сделать его сам. Уже есть системы, которые могут использоваться непрофессионалами для самостоятельного тестирования. Самая проблемная часть – взять мазок из рото- и носоглотки, тут нужна будет помощь другого человека. Николай Крючков

Иммунолог отметил, что с помощью вакцинации можно снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.