Специалист предупредил, кто может следить за абонентами сотовой связи

В беседе с агентством «Прайм» специалист отметил, что все SIM-карты, оформленные на физических лиц, согласно российскому законодательству, регистрируются на паспортные данные конкретного владельца.

Условно анонимные SIM-карты, купленные на имя другого человека, незаконны, и с их распространением активно борются как сотовые операторы, так и правоохранительные органы. Но одновременно по этой же причине у провайдеров телефонных услуг есть четкое понимание, кем их клиент является, и с помощью технологий пеленгации они могут определить точную локацию абонента. Павел Мясоедов

Сами по себе эти технологии безобидны и используются для своевременного информирования пользователей, например, о погоде или доступных услугах во время путешествия при смене регионов.

По слова специалиста, работает эта система, опираясь на сотовые вышки вокруг объекта, рассчитывая через угловые координаты его местоположение.

Тем не менее практически у всех провайдеров связи есть так называемый Location-based service (LBS) – сервис, позволяющий отслеживать абонента на добровольных началах. По запросу его можно подключить и передавать координаты определенному кругу лиц. Для подключения требуется доступ к телефонной трубке буквально на пару минут, после чего посредством смс-сообщения происходит активация услуги. Этим нередко пользуются недоброжелатели или ревнивые друзья и родственники. По счастью, всегда можно связаться с оператором и отключить подобные сервисы. Павел Мясоедов

Рекламодатели и даже мошенники за счет того, что телефонный номер все чаще используется как персональный идентификатор, в том числе и при подключении к публичному wi-fi, могут узнавать, где вы находитесь, сопоставляя зарегистрированный в беспроводной сети номер со специальными базами, циркулирующими в даркнете.

Таким образом, как предупредил специалист, осуществляется слежка по мобильному номеру даже без привлечения сложных технологий.

Самой надежной мерой предосторожности, как считает специалист, по-прежнему остается цифровая гигиена – не стоит вводить телефонный номер на незнакомых интернет-площадках.