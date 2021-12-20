08:24 20.12.2021
Ночной клуб «заминировали» в Нур-Султане
Фото: polisia.kz
Как сообщается на информационном медиа-портале МВД РК, инцидент произошел 19 декабря. Сообщение о том, что один из ночных клубов, расположенных на пр. Туран, собираются заминировать, поступило в полицию в 18:36.
Силами Департамента полиции Нур-Султана приняты меры по эвакуации людей, произведена проверка. Информация не подтвердилась. Взрывных устройств не обнаружено.ДП Нур-Султана
Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование.
Заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.ДП Нур-Султана