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Законодательство РК
08:24 20.12.2021

Ночной клуб «заминировали» в Нур-Султане

нур-султан, клуб, минирование Фото: polisia.kz
В Нур-Султане неизвестные пытались «заминировать» ночной клуб, передает Zakon.kz.

Как сообщается на информационном медиа-портале МВД РК, инцидент произошел 19 декабря. Сообщение о том, что один из ночных клубов, расположенных на пр. Туран, собираются заминировать, поступило в полицию в 18:36.

Силами Департамента полиции Нур-Султана приняты меры по эвакуации людей, произведена проверка. Информация не подтвердилась. Взрывных устройств не обнаружено.ДП Нур-Султана

Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование.

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