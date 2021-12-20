Ночной клуб «заминировали» в Нур-Султане

Как сообщается на информационном медиа-портале МВД РК, инцидент произошел 19 декабря. Сообщение о том, что один из ночных клубов, расположенных на пр. Туран, собираются заминировать, поступило в полицию в 18:36.

Силами Департамента полиции Нур-Султана приняты меры по эвакуации людей, произведена проверка. Информация не подтвердилась. Взрывных устройств не обнаружено. ДП Нур-Султана

Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование.