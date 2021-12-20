08:49 20.12.2021
COVID-19 в Казахстане – как выглядит матрица оценки эпидситуации
Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 декабря предоставили в МВК по нераспространению COVID-19, передает Zakon.kz.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:
в «желтой» зоне: Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;
в «зеленой» зоне: Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
Отметим, что в «красной» зоне по-прежнему нет ни одного региона.
Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжается снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией – за сутки в стране зарегистрировано 379 новых случаев заболевания.