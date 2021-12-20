В Китае снизятся тарифы на часть импортных товаров в 2022 году

В частности, в вышеупомянутую категорию включены препараты для лечения рака, продукция водного промысла и детская одежда.

В число товаров также входят лыжная экипировка, произведения искусства, автозапчасти, способствующие снижению выбросов парниковых газов, высоковольтные кабели для высокоскоростных поездов и мембранно-электродные блоки топливных элементов.

Учитывая развитие собственной промышленности и изменения соотношения спроса и предложения, с 1 января страна повысит импортные и экспортные тарифы на некоторые товары в рамках обязательств, связанных с присоединением к Всемирной торговой организации (ВТО).

К примеру, на фосфор и черновую медь будут введены более высокие экспортные тарифы в целях содействия модернизации и высококачественному развитию соответствующих отраслей.

В соответствии с соглашениями о свободной торговле и преференциальными торговыми соглашениями с другими странами или регионами Китай введет обычные тарифные ставки на некоторые товары из 29 стран и регионов на фоне усилий по содействию открытости внешнему миру на более высоком уровне.