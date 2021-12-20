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Законодательство РК
09:24 20.12.2021

В Китае снизятся тарифы на часть импортных товаров в 2022 году

экспорт контейнер тарифы Фото: pixabay
С 1 января 2022 года китайские власти планируют ввести временные тарифы на 954 вида импортных товаров со ставкой ниже, чем для стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования.

В частности, в вышеупомянутую категорию включены препараты для лечения рака, продукция водного промысла и детская одежда.

В число товаров также входят лыжная экипировка, произведения искусства, автозапчасти, способствующие снижению выбросов парниковых газов, высоковольтные кабели для высокоскоростных поездов и мембранно-электродные блоки топливных элементов.

Учитывая развитие собственной промышленности и изменения соотношения спроса и предложения, с 1 января страна повысит импортные и экспортные тарифы на некоторые товары в рамках обязательств, связанных с присоединением к Всемирной торговой организации (ВТО).

К примеру, на фосфор и черновую медь будут введены более высокие экспортные тарифы в целях содействия модернизации и высококачественному развитию соответствующих отраслей.

В соответствии с соглашениями о свободной торговле и преференциальными торговыми соглашениями с другими странами или регионами Китай введет обычные тарифные ставки на некоторые товары из 29 стран и регионов на фоне усилий по содействию открытости внешнему миру на более высоком уровне.

Согласно циркуляру, в следующем году Китай также предоставит тарифные преференции в отношении товаров из наименее развитых стран, которые установили дипломатические отношения с КНР и завершили обмен соответствующими дипломатическими нотами.

Анастасия Московчук
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