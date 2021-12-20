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Законодательство РК
09:47 20.12.2021

«Что за байга?» — водитель автобуса устроил гонки в Алматы

водитель наказание Фото: Zakon.kz
В Алматы водитель автобуса нарушил правила дорожного движения — его привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространилось видео, на котором водитель 71-го маршрута пересек двойную сплошную разметку для обгона другого автобуса. А после перекрыл ему дорогу.

Что он делает? Что за байга у них? Это же общественный транспорт, – отметил автор видео.

  • Круто. Я думал автобусников не штрафуют. Потому что полицейские на дорогах явно закрывают глаза на их нарушения.

  • Практически все водители автобусов ежедневно нарушают правила ПДД, создают аварийные ситуации. 

  • Горе-водители, – уточнили комментаторы.

В полиции города прокомментировали дорожный инцидент. Водителем оказался гражданин 1962 года рождения.

Он привлечен к ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных:

  • ст. 595, ч.1 КРК об АП «Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки»;

  • ст. 596, ч. 3 КРК об АП «Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом»;

  • ст. 606, ч. 1 КРК об АП «Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения».

Анастасия Московчук
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