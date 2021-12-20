«Что за байга?» — водитель автобуса устроил гонки в Алматы
В социальных сетях распространилось видео, на котором водитель 71-го маршрута пересек двойную сплошную разметку для обгона другого автобуса. А после перекрыл ему дорогу.
Что он делает? Что за байга у них? Это же общественный транспорт, – отметил автор видео.
Круто. Я думал автобусников не штрафуют. Потому что полицейские на дорогах явно закрывают глаза на их нарушения.
Практически все водители автобусов ежедневно нарушают правила ПДД, создают аварийные ситуации.
Горе-водители, – уточнили комментаторы.
В полиции города прокомментировали дорожный инцидент. Водителем оказался гражданин 1962 года рождения.
Он привлечен к ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных:
ст. 595, ч.1 КРК об АП «Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки»;
ст. 596, ч. 3 КРК об АП «Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом»;
ст. 606, ч. 1 КРК об АП «Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения».