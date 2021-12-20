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10:34 20.12.2021

Хоккейная шайба разбилась пополам на чемпионате Канады

Канада Шайба Разлом Фото: Instagram/whlcanada
Во встрече чемпионата канадской ВХЛ между «Медисин-Хат Тайгерс» и «Летбридж Харрикейнс» раскололся хоккейный снаряд, сообщает Zakon.kz.

В конце первого периода при счете 2:0 шайба попала в перекладину ворот «Медисин» после броска игрока «Летбриджа» и раскололась пополам.

Удивленный произошедшим арбитр на некоторое время остановил игру, пока не очистили лед от остатков шайбы. Сам матч завершился победой «Летбриджа» — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2).

В турнирной таблице ВХЛ «Летбридж» с 26 очками занимает седьмое место в Восточной конференции.

 

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