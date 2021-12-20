Многодетным семьям выплачены пособия почти на 262 млрд тенге
По данным Минтруда, только за ноябрь 471,4 тыс. семьям выплачено пособий на 26,6 млрд тенге.
Как отмечается, на это государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.
Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей в 2021 году составляют от 46 760 тг (четверо детей), 58 457 тг (пятеро детей), 70 154 тг (шестеро детей), 81 852 тг (семеро детей), с восемью детьми — 93 344 тг, с девятью детьми — 105 012 тг, с 10 детьми — 116 680 тг, с 11 — 128 348 тг, с 12 — 140 016 тг, с 13 — 151 684 тг, с 14 — 163 352 тг, с 15 — 175 020 тг, с 16 — 186 688 тг, или 11 668 тг на каждого ребенка.Минтруда РК
Новое государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.
Между тем адресная социальная помощь (АСП) на 1 декабря назначена 988,8 тыс. человек из 198,1 тыс. семей. В этом году на эти цели из бюджета выделено 68,5 млрд тг.
АСП назначается казахстанцам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.
Кроме того, по данным Минтруда, во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП).
На 1 декабря 2021 года 265,1 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от одного года до шести лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.
В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в Центр занятости населения по месту жительства, а также посредством портала «Электронного правительства» Egov.kz.