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11:11 20.12.2021

Курс доллара продолжил рост после праздничных дней

торги биржа валюта Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 436,24 тг, поднявшись еще на 0,70 тг, передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 438-440 тг, евро — по 492,5-495 тг, российский рубль — по 5,92-6,00 тг.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 декабря.

Январские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 3,31%, составив $68,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали на 2,95% — до $71,34 за баррель.

Лариса Черненко
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