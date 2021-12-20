Главное диспетчерское управление для таможенных операций создадут в Казахстане

Ерулан Жамаубаев отметил, что на сегодняшний день функционирует Ситуационный центр, где осуществляется полный мониторинг процессов на государственной границе, контролируются таможенные досмотры на основе системы управления рисками.

За период работы центра, добавил он, выявлено более пяти тысяч нарушений и дополнительно взыскано 11 млрд тенге.

С учетом приоритетности таможенной стоимости при проведении контроля и необходимости снижения контактов был создан Центр электронного декларирования. Его деятельность направлена на обеспечение единой цены по всей республике и, соответственно, равных условий для участников внешнеэкономической деятельности. В дальнейшем Ситуационный центр и Центр электронного декларирования будут объединены в Главное диспетчерское управление. Министр финансов Ерулан Жамаубаев

Здесь, по его словам, будет осуществляться автоматический анализ рентген-снимков инспекционно-досмотровых комплексов.