11:46 20.12.2021
Налоговую амнистию для владельцев старых и разбитых авто могут провести в Казахстане
Фото: pixabay
Министерство финансов рассматривает возможность провести в стране амнистию по налогам для владельцев разбитых в ДТП и очень старых автомобилей, которые фактически являются непригодными. Такая работа позволит «очистить» базу данных Минфина и МВД, передает корреспондент Zakon.kz.
Вопрос этот подняла на правчасе в Мажилисе депутат Жулдыз Сулейменова. Она попросила рассказать, в чем причина допускаемых ошибок при начислении налога на транспорт.
Вы в докладе сказали о преимуществах приложения Е-Salyq-Azamat. Согласно информации Минфина, с момента внедрения приложения в 2020 году более 10 тыс. физлиц подали заявки на корректировку налога на транспорт. Речь идет об отражении некорректных сумм налога, выставлении недоимок лицам, у которых отсутствуют объекты налогообложения, и ряде других вопросов. При этом оба министерства – Минфин и МВД – отвечают, что никаких ошибок нет, все работает корректно. МВД утверждает, что с их стороны все данные передаются вовремя и корректно, а Минфин считает, что ошибок в расчетах не допускает. В итоге перевод стрелок по проблеме транспортного налога саму проблему не решает. Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова
Министр финансов Ерулан Жамаубаев в Мажилисе в ответ сообщил, что МВД и Минфином ведется масштабная работа.
В целом без участия налогоплательщиков мы актуализировали около миллиона данных. Здесь очень много ошибок было допущено. И за счет приложения Е-Salyq-Azamat мы знаем, какие проблемы имеются. Глава Минфина
Для решения этих проблем рассматривается возможность проведения в стране налоговой амнистии.
Люди перепродают друг другу автомобили посредством доверенности и не снимают с учета. Есть еще краденые автомобили, часть населения переезжает в другие государства, продают через доверенность и не снимают с учета. И такие проблемы имеют место, мы это признаем. Мы с МВД проводим соответствующую работу. Есть еще, например, умершие граждане или те, кто переехал на ПМЖ в другие государства в 1960-1970 годы. Как вы знаете, есть старые автомобили, они либо не эксплуатируются, либо попали в ДТП, являются непригодными и их на запчасти пускают. По ним мы и даем предложение в правительство о проведении амнистии, поскольку их уже и в наличии нет. Мы с МВД такую работу проводим.Ерулан Жамаубаев