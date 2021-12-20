Налоговую амнистию для владельцев старых и разбитых авто могут провести в Казахстане

Вопрос этот подняла на правчасе в Мажилисе депутат Жулдыз Сулейменова. Она попросила рассказать, в чем причина допускаемых ошибок при начислении налога на транспорт.

Вы в докладе сказали о преимуществах приложения Е-Salyq-Azamat. Согласно информации Минфина, с момента внедрения приложения в 2020 году более 10 тыс. физлиц подали заявки на корректировку налога на транспорт. Речь идет об отражении некорректных сумм налога, выставлении недоимок лицам, у которых отсутствуют объекты налогообложения, и ряде других вопросов. При этом оба министерства – Минфин и МВД – отвечают, что никаких ошибок нет, все работает корректно. МВД утверждает, что с их стороны все данные передаются вовремя и корректно, а Минфин считает, что ошибок в расчетах не допускает. В итоге перевод стрелок по проблеме транспортного налога саму проблему не решает. Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова

Министр финансов Ерулан Жамаубаев в Мажилисе в ответ сообщил, что МВД и Минфином ведется масштабная работа.

В целом без участия налогоплательщиков мы актуализировали около миллиона данных. Здесь очень много ошибок было допущено. И за счет приложения Е-Salyq-Azamat мы знаем, какие проблемы имеются. Глава Минфина

Для решения этих проблем рассматривается возможность проведения в стране налоговой амнистии.