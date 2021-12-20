Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:46 20.12.2021

Налоговую амнистию для владельцев старых и разбитых авто могут провести в Казахстане

амнистия, транспорт Фото: pixabay
Министерство финансов рассматривает возможность провести в стране амнистию по налогам для владельцев разбитых в ДТП и очень старых автомобилей, которые фактически являются непригодными. Такая работа позволит «очистить» базу данных Минфина и МВД, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос этот подняла на правчасе в Мажилисе депутат Жулдыз Сулейменова. Она попросила рассказать, в чем причина допускаемых ошибок при начислении налога на транспорт.

Вы в докладе сказали о преимуществах приложения Е-Salyq-Azamat. Согласно информации Минфина, с момента внедрения приложения в 2020 году более 10 тыс. физлиц подали заявки на корректировку налога на транспорт. Речь идет об отражении некорректных сумм налога, выставлении недоимок лицам, у которых отсутствуют объекты налогообложения, и ряде других вопросов. При этом оба министерства – Минфин и МВД – отвечают, что никаких ошибок нет, все работает корректно. МВД утверждает, что с их стороны все данные передаются вовремя и корректно, а Минфин считает, что ошибок в расчетах не допускает. В итоге перевод стрелок по проблеме транспортного налога саму проблему не решает. Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова

Министр финансов Ерулан Жамаубаев в Мажилисе в ответ сообщил, что МВД и Минфином ведется масштабная работа.

В целом без участия налогоплательщиков мы актуализировали около миллиона данных. Здесь очень много ошибок было допущено. И за счет приложения Е-Salyq-Azamat мы знаем, какие проблемы имеются. Глава Минфина

Для решения этих проблем рассматривается возможность проведения в стране налоговой амнистии.

Люди перепродают друг другу автомобили посредством доверенности и не снимают с учета. Есть еще краденые автомобили, часть населения переезжает в другие государства, продают через доверенность и не снимают с учета. И такие проблемы имеют место, мы это признаем. Мы с МВД проводим соответствующую работу. Есть еще, например, умершие граждане или те, кто переехал на ПМЖ в другие государства в 1960-1970 годы. Как вы знаете, есть старые автомобили, они либо не эксплуатируются, либо попали в ДТП, являются непригодными и их на запчасти пускают. По ним мы и даем предложение в правительство о проведении амнистии, поскольку их уже и в наличии нет. Мы с МВД такую работу проводим.Ерулан Жамаубаев
Мадина Мамырханова
Мажилис МВД РК МФ РК Жамаубаев Ерулан Казахстан
Поврежденное авто чиновника нашли на трассе в СКО
19.12.2021
Сборная Казахстана стала первым в истории победителем ЧМ по грэпплингу AIGA
19.12.2021
В Актау горел ЖК – эвакуированы 100 человек
19.12.2021
Казахстанка помогла своей команде на чемпионате по настольному теннису в Германии
19.12.2021
Данияр Елеусинов вернулся в рейтинг BoxRec
19.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости