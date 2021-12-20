Инвестиции в Казахстане: с какой суммы можно начать?

Инвестиции становятся доступнее

Многие годы инвестиции на финансовом рынке были доступны лишь тем, кто обладает большим капиталом. Ведь прежде чем вложить средства, нужно было иметь физическое место на бирже или своего собственного представителя там. Однако по мере развития технологий порог входа на финансовый рынок снижался и все больше людей становились инвесторами.

На сегодняшний день для того, чтобы начать выгодно вкладывать средства и получать от этого прибыль, достаточно иметь совсем немного денег и мобильный телефон с доступом в интернет. Конечно, и сейчас есть достаточно дорогие финансовые инструменты. Некоторые стоят десятки и даже сотни тысяч долларов, например, биткойн, цена которого недавно превысила $68 тыс., или акции компании – производителя шоколада Lindt, стоимость которых превышает $115 тыс., или акции компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, стоящие более $420 тыс. Однако большинство акций компаний, торгующихся на финансовом рынке, более чем доступны для большинства инвесторов.

Например, акции компании Apple стоят всего около $150, Intel – около $50, а Ford – всего около $20. При этом как для покупки биткойна, так и для покупки акций совсем не обязательно иметь на счету полную сумму. Для инвестиций достаточно иметь немного средств, но с помощью вспомогательных инструментов приобрести актив целиком.

Вспомогательный инструмент

Также не стоит забывать о том, что существуют инструменты, благодаря которым можно совершать сделки с большим объемом средств, чем есть на счету у инвестора. Как правило, финансовые компании дают возможность своим клиентам использовать «кредитное плечо» – заемные средства, которые компания, дающая доступ на финансовый рынок, предоставляет инвестору для совершения сделки. При плече 1:10 вы сможете, имея на руках только $500, совершить сделку на $5 тыс., а при плече 1:100 – уже на $50 тыс. При этом ваша прибыль будет, соответственно, в 10 и 100 раз больше, чем без использования «кредитного плеча».

Для примера возьмем такой актив, как биткойн. Он интересен тем, что не обязательно приобретать его целиком – можно купить лишь небольшую его часть. Если стоимость одного биткойна будет составлять $70 тыс., то имея на счету $500 и используя «плечо» в размере 1:10, вы можете приобрести чуть более 7% биткоина, а с плечом 1:100 – уже больше 71% этой криптовалюты. Важно помнить, что при росте прибыльности увеличиваются и риски. Именно поэтому при использовании «кредитного плеча» необходимо соблюдать все правила управления капиталом, чтобы минимизировать возможные риски.

Как начать зарабатывать?

Начать инвестировать и получать прибыль, имея на руках небольшой объем средств, достаточно просто. Для этого нужно найти стабильную компанию, которая предоставит доступ к подходящим активам. Одной их таких компаний является Forex Club Libertex, которая с 1997 года предоставляет инвесторам возможность зарабатывать на финансовых рынках.

Начать выгодно вкладывать средства в финансовые инструменты с Forex Club Libertex просто. Для этого нужно в первую очередь открыть и пополнить счет.

Сделать это можно в торговой платформе Libertex, разработанной Forex Club Libertex. Libertex предоставляет доступ более чем к 250 различным финансовым активам – валютам и криптовалютам, акциям ведущих компаний и мировым фондовым индексам, металлам, сельхозтоварам, энергоносителям и другим активам. Все, что нужно сделать для совершения сделки, – это выбрать подходящий инструмент, определиться с суммой и направлением инвестиции, а также установить мультипликатор.

Мультипликатор – это уникальная функция Libertex, которая является аналогом «кредитного плеча». Чтобы использовать мультипликатор, не надо разбираться в таких тонкостях, как размер лота, маржа и т. п., достаточно установить его на подходящий для инвестора уровень. После этого буквально в один клик можно инвестировать «в рост» или «в снижение» выбранного вами актива. Сделать все это можно как с компьютера, так и с мобильного телефона, имеющего доступ в интернет. Более 2,9 млн начинающих и опытных инвесторов уже используют Libertex для получения прибыли на финансовом рынке.

Разобраться в том, как совершать сделки, можно самостоятельно, пройдя бесплатный обучающий видеокурс, который встроен в Libertex, или с помощью специалистов Forex Club Libertex в Казахстане. Эксперты компании всегда готовы подсказать, как правильно инвестировать, выбирать активы и использовать мультипликатор. Оставьте заявку на бесплатную консультацию и специалисты Forex Club Libertex помогут вам начать инвестировать с небольшой суммы денег и получать достойную прибыль.