Водоросли для суши могут помочь в борьбе с COVID-19 — врач

Врач в интервью радио Sputnik рассказал, что на основе природных веществ можно разрабатывать препараты, мешающие COVID-19 проникать в человеческие клетки.

Ранее исследователи из Политехнического института Ренсселера установили, что рамнансульфат — полисахарид, который содержится в водорослях Monostroma nitidum, используемых для заворачивания суши, — эффективно подавляет коронавирус. Авторы исследования надеются, что их открытие приведет к созданию антивирусного препарата на растительной основе.

Фитотерапевт объяснил, как действовало бы подобное лекарство, разработанное на основе природного вещества.

Спайковый белок коронавируса, как уточнил врач, взаимодействует с рецептором ACE2 (ангиотензинпревращающим ферментом 2) человеческой клетки.

Обычно все вирусы имеют ключи от каких-то «дверей». У нас на поверхности клеток имеется много различных рецепторов, это как «ворота» для вирусов. Для SARS-CoV-2 это ACE2. ACE2-рецепторы находятся в носу, в легких, бронхах, кишечнике, глазах, почках. Они есть практически везде, и вирус может нанести удар по наиболее слабому месту. Михаил Лущик

По его словам, если разработчикам лекарственных препаратов удастся заблокировать этот «вход» для коронавирусной инфекции, то появится отличный способ борьбы с любыми вариантами SARS-CoV-2.

Ранее оказалось, что лактоферрин – производная молока – может «закрыть» рецепторы для проникновения коронавируса. Если данная водоросль тоже может «закрыть» ACE2 – это прекрасно, тогда мы будем иметь несколько вариантов профилактики. Нужно искать природные средства, которые позволят помешать проникновению коронавируса в клетки. Михаил Лущик

Как отметил врач, не проникший в клетку коронавирус сохраниться в межклеточной среде не сможет.

Если «закрыть» рецепторы ACE2, вирус не сможет сохраняться в боеспособном виде в межклеточной среде, его быстро найдут «патрулирующие отряды» иммунитета, так называемые клетки-киллеры, и уничтожат. Михаил Лущик

Вакцинация – единственный способ предотвратить заражение коронавирусом, эффективность которого уже доказана.